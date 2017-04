Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El delegado de la Secretaría de Economía, Salvador Abud Mirabent, señaló que pese a que Michoacán tiene 46 marcas colectivas y es líder nacional este rubro, estas son “estrategias comerciales poco explotadas y que no están generando la riqueza para la asociación que la posee”.

En entrevista para MiMorelia.com, el delegado federal explicó que las marcas colectivas son del uso de las asociaciones u organizaciones que las registran, para ofrecer un producto o servicio con ciertas características que las distinguen, pero que en el estado la mayoría carece de una estrategia de marketing y comercialización para posicionar dicha marca.

“Hay algunas como, por ejemplo, el queso de Tierra Caliente, la verdad es que no nos suena muy familiar porque no la han usado; o la cantera de Morelia o el bordado de Cocucho, son algunas marcas colectivas que están ‘dormidas’ o ‘descansando’, porque no se han activado por los propios titulares de estas marcas”, señaló Abud Mirabent.

El titular de la Delegación de Economía mencionó que son pocas las marcas colectivas que se han activado y han comenzado a posicionarse, tal es el caso del queso Cotija, las guitarras de Paracho, el aguacate, las catrinas de la tenencia de Capula, municipio de Morelia, o el cobre martillado de Santa Clara del Cobre.

Salvador Abud Mirabent recalcó que a nivel federal la Secretaría de Economía desapareció desde hace poco más de dos años un programa de apoyo para impulsar las marcas colectivas, pero la promoción o posicionamiento de estas “no depende de los apoyos, depende del empuje y la estrategia que adopte cada asociación para usarla”.

