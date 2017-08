Por: Sayra Casillas/@SayraCasillas2

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Tras los señalamientos de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), Griselda Lagunas Vázquez, en el sentido de que el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no funcionaría porque el organismo a su cargo no tiene facultades para sancionar a servidores públicos observados por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), la diputada local por el PRI, Adriana Hernández Íñiguez, le refutó porque el marco legal aún no está acabado.

La magistrada presidenta del TJA basó su crítica en función a que las reformas que recientemente fueron aprobadas por el legislativo no plantean en el artículo 95 de la Constitución Política del Estado que el órgano tenga competencia para resolver controversias que se susciten por actos entre la ASM y particulares.

Cuestionada al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, dejó en claro que apenas se aprobó un primer paquete de leyes reglamentarias y todavía están pendientes de reformar entre diez y doce, mismas que habrán de retomar una vez que inicie el siguiente periodo ordinario, en el mes de septiembre.

Destacó que, incluso, una vez aprobado todo el marco legal y puesto en operación el SEA en fecha tentativa para enero del 2018, es probable que se detecten otras necesidades y se realicen adecuaciones sobre la marcha: “la ventaja de toda ley es que es perfectible y corregible”, acotó.

ljcr