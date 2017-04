Por: Blanca Padilla/@blanespaga

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El secretario del ayuntamiento, Jesús Ávalos Plata, informó que la titular de Inspección y Vigilancia, Maricruz Ontiveros Aguilar, este lunes ya se reincorporó a sus actividades al frente de la dirección, ello luego del ataque que sufrió hace dos semanas.

En entrevista Ávalos Plata refirió que hasta el momento no ha recibido ninguna petición por parte de la servidora pública para solicitar algún tipo de seguridad personal.

Mientras que recordó que “si ella no solicita o no pide protección el municipio no puede brindarla”, y sólo se le otorgará en caso de que la directora lo demande.

Reiteró que “ningún funcionario cuenta con seguridad, ya que señaló trabajan de manera tranquila y actuando bien, y la funcionara tiene el respaldo de la actual administración”.

Señaló que la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) continúa como encargada de darle seguimiento al caso, misma que determinarán quiénes fueron los responsables del ataque ocurrido el pasado 10 de abril en contra de Ontiveros Aguilar.

Finalmente mencionó que mientras la funcionaria municipal se encontraba en recuperación tras la agresión, el jefe de Inspección, Genaro González Sánchez, sustituyó el trabajo de la servidora y la dirección operó con normalidad.

