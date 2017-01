Por: Ariana Castellanos

Estados Unidos (Rasainforma.com).- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, designó a su yerno Jared Kushner como alto asesor de la Casa Blanca, informaron funcionarios del equipo de transición.

Jared Kushner está casado desde 2009 con la hija del magnate, Ivanka Trump, es promotor inmobiliario y editor de revistas. Durante la campaña, ayudó al republicano a concretar el triunfo, estuvo implicado en casi todos los aspectos; desde decisiones claves hasta la recaudación de fondos.

“Jared ha sido un activo tremendo y un asesor de confianza a través de la campaña y la transición y estoy orgulloso de tenerlo en un rol de liderazgo clave en mi gobierno”, dijo Trump a través de un comunicado.

Al pareces este nombramiento no viola la ley contra el nepotismo en Estados Unidos, ya que no aplica para la Casa Blanca, además de que la posición no requiere confirmación del Senado.

El yerno trabajará en temas relacionados a acuerdos comerciales y a Oriente Medio, para ello renunciará a su posición como presidente ejecutivo de Kushner Companies.