Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- El jugador del equipo de Oakland Raiders, Marshawn Lynch, permaneció sentado durante el himno de Estados Unidos en el encuentro celebrado en el Estadio Azteca entre New England Patriots y el equipo de Oakland.

Permanecer sentado o hincado mientras suena el himno del país de las barras y las estrellas se ha convertido en una forma de protesta que implementó el exjugador de los 49’s de San Francisco, Colin Kaepernick, en contra del maltrato racial que muchas personas de origen negro han sufrido a manos de la policía estadounidense.

Marshawn Lynch sits during the US national anthem, stands for Mexican anyhem pic.twitter.com/8wdaKprEki

— Ben Volin (@BenVolin) 19 de noviembre de 2017