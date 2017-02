Ciudad de México (Rasadeportes.com).- Después de decir en el Media Day previo a Super Bowl LI que era “improbable” que visitara la Casa Blanca si los Patriotas de Nueva Inglaterra ganaban el campeonato de la NFL, el ala cerrada, Martellus Bennett, confirmó tras la victoria del domingo 5 de febrero sobre los Halcones de Atlanta que no acudirá a la celebración del equipo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Be the change you wish to see in the world. If you want a world full of hate be hateful. If you want a world full of love be loving.

— Martellus Bennett (@MartysaurusRex) January 30, 2017