Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La actriz mexicana Martha Higareda debutará en la pantalla de Netflix con una nueva producción, que se estrenará el dos de febrero del próximo año. Su personaje transita por un mundo futurista en el que la conciencia humana se digitaliza para volverla inmortal.

Tuvo la oportunidad de expresarse al respecto durante un panel de Netflix en la Comic Con de Brasil, comentó lo mucho que le agrada la temática de la serie.

“Adoro esta idea de cómo la tecnología cambia todo, el proceso fue tan grande que en ese universo fue posible poner tu conciencia en un chip que se coloca en la nuca y que cuando algo sucede con ese cuerpo sólo pones el chip en otro cuerpo”, externó.

Esta nueva serie se llama Altered Carbon, y es una adaptación de la novela homónima de Richard K. Morgan que pone en pantalla los retos que debe de enfrentar Kovacs, interpretado por Joel Kinnaman, después de ser revivido siglos después de su muerte para investigar el asesinato de Bancroft, a quien le da vida James Purefoy, uno de los hombres más ricos de la Tierra.

Higareda confesó que leyó el libro en un mes, ya que tuvo que traducir algunas cosas que no entendía, además de que comprendió la importancia de su papel siendo latina.

“Fue fantástico, toda mi familia me iba a visitar al set y ahora no puedo esperar para que ustedes también la vean”, comentó sobre las grabaciones.

Encarnará a Kristin Ortega, una de las encargadas en la investigación del asesinato de Bancroft, algo que la orilló a tomar clases de artes marciales.

“Comencé con un entrenamiento especial y de compromiso, hice Jiu-jitsu, karate y otras artes marciales, hice boxeo y también algo de capoeira. En la historia hay personas que quieren descubrir quién cometió ese asesinato, así que mi personaje acompaña la investigación, ella es una mujer fuerte“, dijo.

Finalmente, Martha comentó que fue un gran reto las grabaciones en pantalla verde, pues tenían que interactuar con objetos que no existían.

So proud of being part of this! The show is so wicked! Gracias amigos y familia! Estoy muy contenta de ser parte de @altcarb @joelkinnaman ya pronto!!! 🤓🤓🤓 pic.twitter.com/Pldg1Tg8Pq

— Martha Higareda (@marthahigareda) 7 de diciembre de 2017