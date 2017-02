Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El coordinador general de la Comisión Estatal del Agua y Gestión de Cuencas (CEAC), Germán Tena Fernández, afirmó que más del 60 por ciento del agua residual que se produce en Michoacán no pasa por una planta de tratamiento debido al déficit en infraestructura.

En entrevista, el funcionario federal detalló que actualmente Michoacán genera unos 8 mil 200 litros de aguas residuales por segundo, de los que únicamente cerca de 3 mil 161 litros son tratados, lo que corresponde a menos del 40 por ciento del total.

Cuestionado sobre el destino que tienen estas aguas residuales, dijo que siguen su curso natural hacia otras poblaciones: “Va aguas abajo. Lo que deja de tratar Uruapan va a Gabriel Zamora y las comunidades; lo que contamina Nocupétaro va a Carácuaro; y es un foco de infección porque la población de Carácuaro nada en esa agua”.

Precisó que actualmente unas 34 cabeceras municipales no cuentan con planta tratadora de aguas residuales y el problema en gran medida se origina en un círculo vicioso en el que una parte de la población no paga por el saneamiento porque consideran que el servicio no es bueno y esto a su vez genera un déficit en la infraestructura.

“No es posible que paguemos más por televisión satelital, por telecable, por celular y el agua no la paguemos”, enfatizó, “uno de cada dos michoacanos no paga el agua potable”.

