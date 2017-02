Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La mixología ha venido a revolucionar los sabores y texturas que degustamos en nuestros tragos. Pero ¿qué pasa cuando esa revolución no queda en simples ingredientes e intenta innovar en el ramo cocktelero?

Un hotel en Dawson city, al norte de Canadá, ofrece el Sourtoe Cocktail, el cual consiste en un trago preparado con carne humana. La historia comienza alrededor de 1920 y 1930, cuando Loui Liken, empresario del ron y minero, tuvo que amputarse un dedo del pie tras habérselo congelado, y así perdido. Loui tuvo la genial idea de introducir su dedo en una botella de alcohol, la cual fue descubierta por un hombre de nombre Dick Stevenson, mientras limpiaba una caseta que había sido propiedad del minero.

Stevenson comenzó con el reto de probar el licor de dedo, sin embargo, en 1980 un hombre Garry Younger, murió al tomar 13 copas del destilado,resbaló de su silla y al caer al suelo se tragó el dedo de Liken.

La tradición del licor de dedo ha seguido desde entonces, gracias a diversas donaciones de clientes y fans del lugar. Aunque suene descabellado, ya han donado siete apéndices.

Los dueños han puesto una multa de 2 mil 500 euros a los que se traguen el dedo por accidente o de forma voluntaria. Pero los valientes que se atrevan a probarlo, recibirán un certificado por parte de los dueños del hotel. La única regla para obtener este certificado es que los labios deben tocar el dedo.

