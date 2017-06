Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Me encanta ir de compras, pero me gustan más las motos”, aseguró la joven piloto mexicana Berenice Elizabeth Vázquez Romo, quien participa en el Campeonato Nacional de Motocross MX 2017.

En entrevista previa a su participación en el evento que se desarrolla en Morelia, la piloto nacida en Hermosillo, Sonora, compartió que desde su infancia ha practicado el deporte, principalmente por la influencia de su padre Lorenzo Vázquez, quien también practica el motocross.

“Yo era una niña de ocho años cuando mi papá me metió al deporte, me enseñó sobre las curvas, rampas, volar, me llevaba a carreras; siempre me motivaba y me apoya en todo. Me hacen muy feliz las motos y le agradezco infinitamente a mi papá que me haya presentado este deporte”, expresó Berenice, mientras espera la hora para poder comenzar a correr en la pista que se habilitó en la Ciudad de Tres Marías para esta competencia.

La integrante del equipo JGL, y que ocupa la segunda posición en la tabla general de la categoría femenil, aseveró que para practicar este deporte ha tenido que sacrificar su vida social, pues dedica bastante tiempo para los entrenamientos, tanto con la moto como de una preparación física.

“Mis amigas me dicen: -‘oye, es que no tienes tiempo para nosotras, vamos a juntarnos’-; no, amiga, es que tengo carrera o tengo que ir a entrenar, asisto a unas reuniones, pero tampoco me puedo desvelar en todas, entonces se me dificulta ser social”, platicó.

Las lesiones también han acompañado a Berenice Vázquez en su carrera, de eso son testigos las diversas cicatrices en su cuerpo; pero, dijo, no han sido una razón para dejar el motocross.

“Es parte del deporte tener lesiones, estoy joven y en la mañana me duele todo; soy como una señora viejita. Tengo varias cicatrices de caídas, de que me quebré o me luxé”, contó.

Vázquez Romo, quien compite en el Campeonato Nacional de Motocross MX desde 2015, relató que por dedicarse a un deporte que regularmente es asociado con el sexo masculino, ha recibido diversas opiniones, las cuales toma de la mejor manera.

“Hay buenos comentarios, como malos; típico que te dicen: ‘ese deporte es para hombres’, ‘que machorra’, ‘oye qué haces ahí, vente con nosotros, nos vamos de compras’; sí me gusta ir, pero me encantan más las motos, claro”, recalcó.

La adrenalina que genera manejar una moto de más de 100 kilos a grandes velocidades, es lo que a la joven piloto le provoca una felicidad, por ello invitó a las mujeres a practicar el motocross.

“En la vida te van a criticar, hagas o no las cosas, así que las chavas que quieran hacerlo que se animen, siempre date tu toque femenino y real, pero súbete a la moto y dale, no es bueno estar escuchando las críticas de los demás”, manifestó.