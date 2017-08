Por: Alma Martínez/ @AGabrielaMtz

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Si decido ser candidato a la presidencia de la república, gano”, aseveró Jaime Rodríguez Calderón alias “El Bronco” gobernador de Nuevo León.

En su visita en la capital michoacana, el gobernador independiente de Nuevo León, señaló que los ciudadanos ya están cansados de los partidos políticos y es tiempo de que México transite hacia una nueva visión política.

“Si le ando ganando a Andrés Manuel, yo solo, si así lo decido, realizaré mi campaña hacia la presidencia de la república”, indicó.

Aseveró que los partidos políticos no rebasan los 30 puntos en las preferencias de la ciudadanía, destacó que el solo gano 40 por ciento, “por esos los independientes son la nueva opción”.

El “Bronco” sentirse orgulloso de la legislación que tiene el estado que él gobierna “aunque los del congreso local de mi estado me caen gordos, hemos podido empatizar en diferentes temas, las propuestas que he enviado se me han votado por unanimidad, es por ello que Nuevo León va a avanzando”, indicó.

Con respecto al tema de su posible candidatura, misma que no descartó, mencionó que será en el mes de diciembre cuando decida si deja la gubernatura de su estado para contender por la presidencia de la república.

“Recorreré México en mi caballo negro, así como lo hizo José Alfredo Jiménez en su caballo blanco, haré lo mismo de Tijuana a Cancún”; entre risas dijo que la decisión de postularse se lo pedirá “Santa Claus”.

Como invitado especial del segundo informe de gobierno municipal de Alfonso Martínez, emitió su opinión en torno a la posible candidatura de Silvano Aureoles Conejo, gobernador de Michoacán, “creo realmente que el PRD no lo va dejar ser candidato, pero hay que esperar los tiempos”.

Reiteró que es momento que la política de México gire en pro de la sociedad y sean los ciudadanos las riendas del país, más allá de intereses partidistas, concluyó.

kpmg