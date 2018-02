Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Capcom anunció la llegada de Mega Man Legacy Collection y Mega Man Legacy Collection 2, a Nintendo Switch este 22 de mayo, algo que muchos fans estaban esperando.

Por lo pronto se ha confirmado la fecha para el Switch pero no para las consolas de PS4, Xbox One y PC, como lo confirmaron en la cuenta oficial de Twitter de Capcom, quienes desde el pasado 4 de diciembre del 2017 publicaron que será a finales del 2018 cuando llegue Mega Man.

Mega Man Legacy Collection 1 + 2 slide on to Nintendo Switch May 22, complete with amiibo support and new features!

Get equipped with @MegaMan 11, coming to Switch, PS4, Xbox One, and PC in Late 2018! Watch the #MegaMan30 livestream at https://t.co/91tUOPuVt8! pic.twitter.com/v5EbTwQC0E

— Capcom-Unity (@Capcom_Unity) 4 de diciembre de 2017