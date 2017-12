Por: Josimar Lara/@josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con la ilusión de poder ganar el Campeonato Mundial de Taekwondo de Túnez, el próximo año, la joven artemarcialista, Melissa Socorro Méndez Mendoza, se prepara para poder cumplir su sueño en dicho evento internacional que se celebrará el próximo año, aún con fechas por confirmar.

“Es un gran logro para mí (haber logrado mi pase), me siento feliz, voy a dar todo para ganar el Mundial y así me clasifiquen para ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina”, compartió la atleta moreliana.

Melissa clasificó hace unos días a la justa mundialista en la categoría de -68 kilogramos, luego de ganar un campeonato nacional en Monterrey, Nuevo León y después de vencer a Lizeth Cuevas en la evaluación que realizó la Federación Mexicana de Taekwondo para conformar a las selecciones de dicha disciplina.

Con 15 años de edad, Melissa vivirá su primera experiencia de competir a nivel internacional, luego de que comenzar a practicar el taekwondo a la edad de cuatro años, influenciada por su hermano y por el gusto al arte marcial, en la que, dijo, sus padres han sido sus principales motivadores a seguirse superando.

“Cuando estaba muy chica era muy juguetona, por lo que decía que iba a jugar taekwondo y después lo tomé más en serio. Mi hermano y mis papás me decían que tenía que ir a los entrenamientos, pese a que veces yo no quería ir, pero ellos me motivaban al decirme: ‘Tú tienes que seguir, vas a ver reflejado todo tu esfuerzo”, compartió en entrevista con MiMorelia.com.

Melissa tendrá que concentrarse el próximo mes de enero en Centro Nacional de Alto Rendimiento (CNAR) para iniciar con su entrenamiento de cara al Mundial de la especialidad en Túnez, por lo que para la joven taekwondoín es una motivación extra representar a México y a Michoacán.

“Se siente bien, felicidad más que nada; he recibido el apoyo de mis familiares y amigos; y están muy felices por mí”, comentó.

La artemarcialista moreliana confía en seguir los pasos de María del Rosario Espinoza, quien fuera campeona mundial en 2007 y ganara medallas de de Oro, Bronce y Plata en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, respectivamente, por lo que con el apoyo de sus entrenadores Vládimir Arévalo Franco y Jorge Alberto Acosta Aburto, espera seguir con buenos resultados y en un futuro poder participar en unos Juegos Olímpicos.

“Ellos me han entrenado desde muy chiquita, y me dijeron que me querían ver como María Espinosa o hasta mejor, por lo que lo han dado todo para que yo lo logré”, subrayó.

Melissa ha tenido que sacrificar tiempo con familia y amigos, lo que le ha servido para poder representar al país y al estado en una justa mundialista a tan corta edad.

“Ha sido algo duro, pero sí se puede lograr tener buenos resultados, porque esos sacrificios han valido la pena y los haría de nuevo”, aseveró.

R