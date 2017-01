Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- “¿Qué hubieran hecho ustedes?”, preguntó el presidente de la República, Enrique Peña Nieto durante un mensaje dirigido a toda la nación la noche del pasado jueves, cuando trató de explicar el motivo de los incrementos a los combustibles que trajeron consigo aumentos en prácticamente todos los productos de la Canasta Básica.

Tras ello, este viernes miles de mexicanos le han respondido al mandatario nacional e incluso han sugerido algunos cambios, esto con el hashtag #QueHubieranHechoUstedes que rápidamente se convirtió en Trending Topic en Twitter.

A continuación te dejamos algunos de los mensajes más populares con ese tag:

Respuesta a pregunta @EPN #QueHubieranHechoUstedes: No deuda; no Casa Blanca; no corrupción; no #FiscalCarnal; no gasto opaco; no Videgaray

— Denise Dresser (@DeniseDresserG) 6 de enero de 2017