Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El pasado 4 de diciembre, el gobernador del estado, Silvano Aureoles Conejo había levantado la mano a Miguel Ángel Mancera, actual jefe de gobierno de la Ciudad de México, como virtual candidato del entonces “Frente por México”, quien finalmente cedió su espacio al presidente del blanquiazul.

“No es un asunto nuestro, es un tema que decide el PAN y que ellos lo resuelvan, no tengo yo ninguna opinión. Respeto lo que haya acordado el Frente y lo que esté ya presentado y firmado ante el órgano electoral, no me corresponde a mí calificar o juzgar o cuestionar, ya les toca a ellos definir”.

Aseguró que la posibilidad de que el candidato del bloque político entre PRD, PAN y Movimiento Ciudadano (MC) emane del consenso ciudadano es una ruta que está “rebasada” desde su perspectiva, pues existió previamente un acuerdo con el blanquiazul que impediría esta posibilidad.

Aureoles reconoció que le hubiese gustado que ése fuera el camino que se hubiese seguido, pero al no ser así, no le queda otra alternativa que respaldar lo que este bloque decida.

“Entiendo que el PAN estando en el acuerdo que a él le toca definir candidato a la Presidencia ha lanzado una convocatoria para elegir al candidato, entonces hay que esperar que eso suceda y a respetar lo que resulte”.

