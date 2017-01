Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México manifestó al gobierno de Israel, por conducto de su Embajador en México, “su profunda extrañeza, rechazo y decepción” por el mensaje en Twitter del Primer Ministro Benjamin Netanyahu respecto a la construcción de un muro fronterizo.

“México es un amigo de Israel, y debe ser tratado como tal por su Primer Ministro”, sostuvo la dependencia federal en un comunicado, luego que el señalado anotará en su red social este sábado: “El presidente Trump tiene razón. Yo construí un muro en la frontera sur de Israel. Éste detuvo la inmigración ilegal. Gran éxito. Gran idea”.

Apenas el viernes, agregó la secretaría, en un acto en la sede de la cancillería para honrar y recordar a las víctimas del Holocausto, el titular de la SRE, Luis Videgaray Caso, expresó el entrañable afecto de nuestro país hacia el pueblo israelí. “México e Israel comparten el rechazo histórico al racismo y la xenofobia, y México seguirá trabajando de cerca con Israel para combatir cualquier forma de discriminación en el mundo”.

La Secretaría de Relaciones Exteriores reiteró su respeto y admiración por el pueblo judío, y muy especialmente por la gran comunidad judía mexicana, que todos los días contribuye a la construcción de un México más libre, más justo y más próspero, concluyó el boletín.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017