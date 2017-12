Así quedaron los demás grupos

Grupo A: Rusia, Arabia Saudita, Egipto, Uruguay

Grupo B: Portugal, España, Marruecos, Irán

Grupo C: Francia, Australia, Perú, Dinamarca,

Grupo D: Argentina, Islandia, Perú, Dinamarca

Grupo E: Brasil, Suiza, Costa Rica, Serbia

Grupo F: Alemania, México, Suecia, Korea del Sur

Grupo G: Bélgica, Panamá, Tunes, Inglaterra

Grupo H: Polonia, Senegal, Colombia, Japón

Here they are! The groups for the 2018 FIFA World Cup Russia! 🇷🇺🙌

Which game are you most looking forward to?! 😁#WorldCupDraw pic.twitter.com/CYBTaqkgpF

