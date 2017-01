Por: Miriam Arvizu

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a pocos días de haber tomado posesión de su país, ya se le está haciendo costumbre tuitera en contra de México y de los mexicanos, este viernes no es la excepción el mandatario “golpea” de nueva cuenta.

Esta ocasión los temas son el comercio bilateral y la seguridad fronteriza.

“México ha tomado ventaja de los Estados Unidos durante el tiempo suficiente”, tuiteó el magnate.

Mexico has taken advantage of the U.S. for long enough. Massive trade deficits & little help on the very weak border must change, NOW!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 27, 2017