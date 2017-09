Por: Andrea Hernández/@andy_hermar

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Con tristeza y decepción mostrada a través de su mirada, Eduardo Zárate lamenta que México no sea un país en el que exista inclusión, y que la participación de una persona “con capacidades extraordinarias” en actos como la remoción de escombros en la Ciudad de México tras el reciente sismo, sean motivo de nota y asombro a nivel nacional.

Él es un joven michoacano de apenas 26 años a quien su deseo de ayudar y las ganas de volver a abrazar a un buen amigo lo pusieron ante la mirada de todo el país que con asombro volvió viral una imagen en la que el joven, postrado en una silla de ruedas, deja de lado toda diferencia y dolor para retirar con sus manos escombros de los edificios derrumbados a causa del movimiento telúrico el pasado 19 de septiembre en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México.

Aunque afirma que nunca ha sido su intención llamar la atención ni mucho menos aprovecharse de su condición para causar lastimas, está convencido de hacer escuchar su voz a nombre de todas las personas que en algún momento se han sentido discriminadas por ser diferentes, y que a través del eco que hoy tienen sus palabras se pueda promover la inclusión en un país que, a pesar de la devastación de los fenómenos naturales de los últimos días, ha demostrado la unión y fuerza de sus habitantes.

El camino que lo volvió “viral”

El pasado martes 19 de septiembre Eddie, como le llaman sus amigos, se encontraba viajando desde Morelia, ciudad en la que radica, hacia Zinapécuaro, de donde es originario, para participar en acciones de voluntariado junto a otros compañeros integrantes de la Fundación Ing. Julio Antonio Luna García, en la que participa activamente desde hace casi una década.

Fue durante su trayecto que supieron del fenómeno sismológico que afectó a la Ciudad de México, y que uno de sus amigos integrantes de la misma fundación se encontraba en riesgo pues el edificio en el que él se ubicaba en los momentos del fenómeno natural se había derrumbado.

Sin pensarlo dos veces, los jóvenes regresaron hacia la capital Michoacana para recabar de manera inmediata medicamentos, alimentos, cobijas y herramientas que pudieran servir en acciones de rescate y ayuda a los damnificados por el temblor. Al llegar a la CdMx se dirigieron hacia representantes de Protección Civil, quienes los conminaron a participar en las acciones de limpieza en la Colonia del Valle, misma demarcación en la que se encontraba el edificio donde su amigo estaba atrapado.

Aunque narra con alegría que su amigo logró salir de esta experiencia con apenas unos raspones, el impacto que vivió al ver la devastación, desesperación y necesidad de los mexicanos, dice, “es indescriptible”.

Y a pesar de que esta experiencia le dejó una lesión física, pues mientras trabajaba en el retiro de escombros cayó de su silla de ruedas y tiene un esguince en la muñeca izquierda, afirma que no dejará de ayudar al prójimo e iniciará a participar de manera activa en una mega colecta de víveres que emprenderá a partir de la próxima semana la Brigada Digital MX, otro de los grupos de voluntariado del que este joven activista social forma parte.

¿Cómo fue la reacción de la gente al verte acercar en tu silla de ruedas a las acciones de ayuda, no recibiste comentarios de rechazo?

-“No preste atención, yo llegué a acercarme con la gente de Protección Civil, la verdad esperaba que la respuesta fuera más negativa y pues bueno fue muy positiva. Si hubo comentarios de que ‘más ayuda’ el que no estorba” y cosas así, pero creo que en ese momento lo más importante era ayudar a quien lo necesitaba”.

Si bien no buscabas la atención que ahora tienes por esa imagen tuya, ¿cómo te gustaría aprovecharla?

-“Primero quiero hacer un paréntesis, si en México existiera inclusión hacia todo tipo de personas, si México fuera un país inclusivo, esta foto no existiría, no se hubiera hecho famosa porque veríamos a las personas con capacidades extraordinarias de manera normal, se pudiera decir, en términos muy coloquiales creo, que el estar en una silla de ruedas, el que te falte alguna extremidad, el que tengas alguna falta de función motriz, lo que sea, cualquier tipo de capacidad extraordinaria creo que no debería de ser motivo de nota, porque todos podemos contribuir y hacer lo mismo. Ya con la atención quiero que esta no se detenga y que sea imagen con todos los gobernantes, los legisladores, los medios de comunicación y sobre todo la sociedad para que nos unamos para hacer lo que nos toca. Que las autoridades dejen de buscar el panfleto para abanderarse y que los medios de comunicación difundan notas sanas, con las cuales las personas podemos estar comunicadas de manera correcta sin sembrar el pánico, creo que ya estamos cansaditos del pánico”.

¿Tienes planeado regresar a la CdMx a participar en acciones de apoyo a los damnificados?

-“Claro la intención no sólo es regresar al Estado de México, sino también a los estados que se vieron afectados por el sismo del 7 de septiembre. Estamos programando el arranque de una nueva mega colecta en el Colegio de San Nicolás de Hidalgo para continuar recaudando fondos”.

¿Cómo es que te encuentras el día de hoy en silla de ruedas?

-“A mí se me daña la médula espinal por una lesión a nivel lumbar, realmente mi vida antes era igual, de trabajar. Llevo casi diez años trabajando para el servicio comunitario, el próximo año cumplo diez años. Cuando comienzo a vivir esta situación fue un golpe duro, sin embargo aprendes el significado y el valor de vivir, voy para un año de este cambio y cada día trabajo por mi sueño de volver a caminar”.

¿Qué fue lo primero que pensaste cuando te dijeron que no ibas a volver a caminar, tal vez nunca, tal vez por un tiempo?

-“Nunca me creí las opiniones médicas, yo siempre he pensado que voy a volver a caminar, que voy a cumplir mis dos grandes sueños. Uno es volver a caminar y el otro es reconstruir México, y de uno de esos dos sueños ya tengo un gran avance”.

¿Cómo son los tratamientos que recibes?

-“He estudiado con particulares acerca de la medicina alternativa y he encontrado en ellos apoyo. Recibo medicamentos naturales, trato de consumir los menos químicos posibles y recibo rehabilitación, y trabajo con el doctor José Luis Romo porque él me dio una esperanza muy grande de volver a caminar con las terapias que me da para las piernas”.

¿Qué opina tu familia de toda esta aventura que viviste en México?

-“Realmente no avise que me iba, sólo les avisé que ya estaba allá y al momento fue como un ataque de pánico, de ‘ten cuidado’, por esta situación que te comento que nos hace falta ese sentido de inclusión y de que podemos hacer lo mismo que muchas personas. Ahorita ellos el consejo que me han dado, como una familia de personas trabajadoras y honorables, es que si puedo hacer algo en beneficio del estado y del país lo haga”.

¿Qué le dirías a todos los jóvenes que reciben este impacto que recibiste tu de que un día les cambie la vida por completo?

-“Simplemente que sí se puede, los límites no los ponemos nosotros, no hace falta vivir con una capacidad extraordinaria para tener limitaciones. Hay personas que tienen a la perfección sus funciones motrices y no hacen mucho, entonces sólo queda solidarizarnos, unirnos, porque somos una sociedad joven y el presente de un país.”

Lucha contra el destino

La atención que ha recibido Eduardo Zárate a raíz de su participación en las acciones de remoción de escombros en la Ciudad de México le han dado una oportunidad de reflexionar sobre la falta de la cultura de inclusión que existe en nuestro país, una situación que dice es lamentable y por ello tiene planeado continuar trabajando para poner en alto no sólo el nombre de los jóvenes mexicanos, michoacanos, sino también de aquellas personas que la vida nos ha llevado a tener “capacidades extraordinarias”.

Es el mayor de dos hermanos, y se ha convertido en el ejemplo a seguir no sólo de su familia sino de toda una generación en México, afirma que mantiene “pies-tierra, como me han enseñado en mi casa”.

Actualmente atiende un consultorio de medicina alternativa y combina su afición al futbol, al arte y al cine con su espíritu altruista. Es seguidor del Monarcas Morelia y el Barcelona, además sueña con volver a patear un balón en una “cascarita” entre amigos.

