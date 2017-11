Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- De las 32 selecciones de fútbol que participarán en el Mundial de Rusia 2018, México es el que cuenta con una mayor cantidad de seguidores a través de las redes sociales.

De acuerdo a un estudio publicado por Advant Group, la Selección Mexicana es el combinado nacional más popular de Internet, ya que cuenta con 18 millones 373 mil 310 seguidores en las tres plataformas sociales más populares (Facebook, Twitter, Instagram).

La segunda Selección con una base de aficionados más grande en las redes sociales es la de Brasil con un total de 18 millones 302 mil 940 seguidores, además de que en Instagram, la Verdeamarelha supera a México por más de medio millón de aficionados.

Mexico FIFA World Champion 2018?! In terms of social media followers, @miseleccionmx claims the ranking’s top spot! Time will tell if social media reach correlates with success on the pitch… #wcq #WorldCup #Russia2018 #FIFAWorldCup #FifaWorldCup2018 #hireusasagency pic.twitter.com/CIJGq3zWuj

— ADVANT Group (@advant_group) 16 de noviembre de 2017