Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- A unos días de la toma de posesión de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, el jefe de gobierno de la CDMX, Miguel Ángel Mancera, se presentó en la Casa de Gobierno de Michoacán, donde hizo un llamado a hacer frente a las políticas agresivas bajo el lema de que “México no es un pueblo sumiso”.

“En el país norteamericano estamos cercanos a los 12 millones de mexicanos, una cifra que no debe despreciar para nada el señor Trump. Yo creo que el señor Trump dice muchas cosas pero queremos que en el terreno de los hechos entienda que somos vecinos pero México no es un pueblo sumiso, no lo ha sido nunca y no lo va a ser ahora”.

La declaración se dio en un terreno clave de la relación de México y Estados Unidos, ya que Michoacán es uno de los estados con mayor población migrante al país vecino del norte.

Se estima que unos 4 millones de michoacanos radican actualmente en Estados Unidos. La cifra es importante no nada más por la fracción que representa de la población migrante total, sino porque es parecida a la población de la entidad. Es decir: hay casi tantos michoacanos en Estados Unidos como en México.