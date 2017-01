Estados Unidos (MiMorelia.com/Redacción).- México reembolsará el costo del muro fronterizo, aseguró el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, luego de que su equipo de transición diera a entender a los dirigentes republicanos en el Congreso que la obra sería construida con asignaciones presupuestales.

Los líderes republicanos de la Cámara de Representantes revelaron a CNN que el equipo de transición pedirá que los fondos sean canalizados a partir del mes de abril.

Tras ello, el magnate neoyorkino arremetió contra esta supuesta “mal interpretación” de los medios de comunicación.

“¡Los medios deshonestos no reportan que el dinero gastado en la construcción de la Gran Muralla (por razones de rapidez) será pagado por México después!”, escribió Trump en Twitter.

The dishonest media does not report that any money spent on building the Great Wall (for sake of speed), will be paid back by Mexico later!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2017