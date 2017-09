Por: Alina Espinoza

Ciudad de México (Rasainforma.com).- Este miércoles, las noticias impresas tanto nacionales como internacionales amanecieron con la noticia del gran desastre naturalque azotó en el país mexicano en donde cobró la vida de cientos de personas.

En las portadas mexicanas está el Reforma, El Universal, Reporte índigo, Unomásuno, El Heraldo, Excélsior, Milenio, La Jornada, entre otros; mientras que en las internacionalesestá El País, The New York Times, The Wall Street Journal, El Mundo, El Clarín, etc.

Portadas nacionales:

El reloj marcaba las 13:14 horas cuando la tierra volvió a estremecerse como hace 12 díashttps://t.co/a5dKYVGaP9 pic.twitter.com/QVzhcQKUJE — El Heraldo de México (@elheraldo_mx) 20 de septiembre de 2017

Portadas internacionales: