¿Mezcla alcohol con bebidas energizantes? ¡Aguas!

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- La Secretaría de Salud de Michoacán (SSM), a través de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coepris), alertó a la población sobre los riegos de consumir bebidas “energizantes” mezcladas con alcoho.

Rafael García Tinajero Pérez, titular de la Coepris, señaló que “en los últimos años, en el mercado han proliferado las denominadas bebidas energéticas, actualmente existen más de 50 marcas, todas adicionadas con altas cantidades de cafeína que, al mezclarse con alcohol, generan una disminución a los reflejos del cuerpo, provocando situaciones de riesgo o accidentes”.

Dijo que casi todas estas bebidas energéticas tienen un aporte significativo de carbohidratos e ingredientes básicos como: taurina, guaraná, cafeína, ginseng y tiamina.

Por esta razón, este tipo de bebidas son estimulantes más que energizantes, ya que a pesar de que proveen carbohidratos, la composición de muchas de éstas tiene acción farmacológica de tipo estimulante.

Invitan autoridades a tomar con moderación

Tinajero Pérez añadió que estudios respaldan que efectos tóxicos producidos por el alcohol, tales como dolor de cabeza, debilidad, resequedad en boca y falta de coordinación, pueden no ser claramente percibidos por la interacción con las sustancias estimulantes, sin embargo, los efectos sobre la coordinación motora producidos por el alcohol no se contrarrestan por estas mismas sustancias.

Esto puede llevar a una falsa sensación de bienestar que concluya en algún accidente o al consumo de alcohol a niveles aún mayores, por lo que no se recomienda consumir bebidas energéticas en conjunto con bebidas alcohólicas.

Es así que las bebidas energéticas pueden ayudar a mantener despiertos a algunas personas, pero no incrementarán su desempeño físico, escolar o laboral, por lo que no se recomienda tomar más de 500 mililitros por día, no deben consumirse por menores de edad, mujeres embarazadas, personas sensibles a la cafeína o a cualquiera de los ingredientes, personas con padecimientos cardiacos y deportistas.

R