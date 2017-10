Por: Alina Espinoza

Estados Unidos (Rasainforma.com).- Luego de unas horas, la ex primera dama estadounidense, Michelle Obama robó la atención de todos los internautas en Twitter al publicar un mensaje de amor para su esposo, Barack Obama.

Este mensaje de amor fue para celebrar sus boda de plata, y además compartió una fotografía del día de su boda.

Happy 25th anniversary @barackobama. A quarter of a century later, you’re still my best friend & the most extraordinary man I know. I 💕 you. pic.twitter.com/y0nevQmatB

— Michelle Obama (@MichelleObama) 3 de octubre de 2017