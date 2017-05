Monterey, Nuevo León (Boletín).- El patinador Raúl Melgoza le dio el primer metal de oro a la delegación michoacana que participa en la Olimpiada Nacional 2017, en una jornada brillante para nuestra entidad al cosechar siete medallas en total. Además de la presea áurea, la disciplina de patines sobre ruedas consiguió tres de plata y dos de bronce, mientras que Ángel Alvarado en tiro con arco también logró subir al podio en la segunda posición.

La directora general de la Cecufid, Edna Díaz Acevedo, acudió este día a la capital norteña para ser testigo de las competencias en donde los michoacanos dejan el alma en busca de subir al pódium de triunfadores. Por la tarde, la titular del deporte en la entidad, acudió a la ceremonia de la inauguración oficial tanto de la Olimpiada como del Nacional Juvenil 2017.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que la cuarta jornada de competencias para Michoacán, resultó brillante para los atletas que nos representan al estado al conseguir un total de siete preseas, entre ellas el primer oro de toda la delegación michoacana dentro de la Olimpiada Nacional, cortesía del joven Raúl Melgoza, en la prueba de vuelta circuito, categoría Juvenil Mayor varonil en patinaje sobre ruedas.

“Me siento muy contento porque es para lo que he trabajado, estas son mis pruebas, es lo que más me gusta y se pudo dar lo que yo quería. Se la quiero dedicar a mi familia, a mi mamá, a mis tíos, a mi hermano que siempre han estado apoyándome y también a unos compañeros y un profe que siempre me ayudan en la escuela”, comentó el ganador de la medalla de oro.

El resto de las medallas en patines fueron obra de Ángel Mis y Fernanda Soleil, quienes ganaron plata en carriles, además de dos bronces de Mariana Romero en los 5 kilómetros por puntos y un bronce de Miguel Olascoaga en 5 mil puntos; mientras que la otra plata fue en el Nacional Juvenil con Omar Romero.

Por otro lado, el arquero michoacano Ángel Alvarado se quedó con la medalla de plata al perder la final en la modalidad Olímpica individual ante Mario Figueroa del Estado de Baja California en lo que fue su última competencia en tiro con arco para conseguir su cuarta presea en esta Olimpiada Nacional.

Al tiempo en la disciplina de box, Kevin González y Arturo Cárdenas aseguraron el bronce pero mañana competirán en las semifinales en donde podrían colarse a la disputa por el oro.