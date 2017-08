Colima, Colima (Boletín).- Jornada de dos oros registró la delegación michoacana en el arranque de la disciplina de atletismo dentro de la Paralimpiada Nacional 2017 que vivió este martes su quinto día de actividades.

Michelle Galván y Stefany Hernández fueron las ganadoras de las medallas. Con esto Michoacán llegó a 22 preseas en la justa paralímpica.

La Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte (Cecufid) informó que este martes se puso en marcha la actividad del para atletismo dentro de la justa más importante del deporte adaptado en el país.

Michoacán participa con una delegación de 19 atletas y las acciones se desarrollan sobre la pista y campo de la Unidad Deportiva José María Morelos y Pavón, de esta ciudad.

Durante la apertura del para atletismo, dos féminas michoacanas, Michelle Galván y Stefany Hernández, representantes de la Asociación de Parálisis Cerebral y originarias de Los Reyes lograron subir a lo más alto del pódium dentro de los 100 metros planos y lanzamiento de bala respectivamente.

La primera en ganar la medalla de oro fue Stefany Hernández en la prueba de impulso de bala categoría Juvenil Menor clasificación F35/36, con una marca de 5.43 metros.

Posteriormente fue el turno de Michelle Galván, quien en los 100 metros planos categoría Juvenil Menor clasificación T37/38, logró parar los cronos con un tiempo de 18.52 minutos; la plata fue para Daniela Pérez del Estado de México y el bronce fue para Nahomi Esquivel de Nuevo León.

“Me siento bien, normal nada más aguante y lo más importante que me dijo la maestra que no me dejara. Estoy contenta y se siente bien chido ganar; esta medalla se la dedico a mi mama María Guadalupe, te quiero mamá”, declaró la ganadora de los 100 metros lisos.

Con este resultado Michoacán llegó a 22 metales en total con saldo de 12 de oro, 9 de plata y una de bronce.

Este miércoles continuarán las acciones con el segundo día de actividades de atletismo.

