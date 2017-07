Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- “Hay un gran interés del público no solamente de Uruapan sino de Michoacán de tener otras propuestas que no sean solamente las del gobierno. Necesitan más ofertas culturales, que no sean deportes y que no sean eventos masivos sino eventos de reflexión crítica”, comentó Tamara Ibarra, directora de programas públicos de la Fundación Javier Marín.

Sin ningún apoyo de gobierno, en abril de este año la Fundación Javier Marín inauguró en la Fábrica de San Pedro de Uruapan la exposición colectiva “Anillos Concéntricos”; misma que en el mes de julio fue llevada al Centro Cultural Clavijero (CCC) de Morelia en coordinación con la Secretaría de Cultura de Michoacán (Secum).

“No sabíamos si Michoacán estaba listo para recibir la exposición y si estaban interesados, porque cada región tiene sus problemas y no sabíamos exactamente con qué nos íbamos a encontrar y la vedad es que hubo miles de visitas y hubo personas que regresaron hasta tres veces”, comentó Ibarra en entrevista exclusiva.

La representante señaló que, además de las exposiciones, la Fundación Javier Marín cuenta con un programa de educación cuyo objetivo es vincular a los estudiantes, artistas y artesanos locales con expertos nacionales e internacionales en materias de arte.

En ese sentido, detalló que los talleres con los artistas de “Anillos Concéntricos” ofrecidos en Uruapan también serán presentados en Morelia, y adicionalmente se está trabajando en un convenio con la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM (ENES) Campus Morelia, para realizar proyectos en conjunto con los estudiantes de arte, diseño y tecnología.

“Además tenemos otra actividad que le llamamos “Anillos de Diálogo”, en donde reunimos a diferentes agentes culturales desde un sociólogo, un periodista, un artista, un gestor cultural o un maestro a charlar, para encontrar cuáles son las formas de cooperación que podemos hacer desde nuestras propias herramientas en bien de la sociedad”, añadió la directora de programas públicos.

