Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Boletín).- La Agenda por Michoacán representa la construcción de acuerdos más importante de los últimas décadas del estado, cambiará el rumbo en materia de transparencia, con iniciativas de ley contundentes se blindará a la entidad para que no haya protección ni se solape la corrupción en servidores públicos, “vamos por la eliminación del fuero”, aseguró José Manuel Hinojosa Pérez, Presidente Estatal del PAN.



En el marco de la presentación del documento elaborado de manera coordinada con los líderes parlamentarios y dirigencias estatales de los partidos PRD, PVEM y Movimiento Ciudadano, el panista aseguró que la concertación de las ideas y la toma firme de decisiones en torno a la transparencia y el combate a la corrupción es lo que liberará a Michoacán del flagelo que padece.



“La eliminación del fuero permitirá que la justicia sea pareja, equitativa, nadie tiene porque tener privilegios y mucho menos cuando han asumido el compromiso de servir al pueblo. Entidades como Nuevo León, Yucatán, Ciudad de México, Baja California y Jalisco ya han implementado este tipo de acciones con muy buenos resultados, es un revés a las malas prácticas de la política mexicana”.



Hinojosa Pérez dijo que con el bloque fuerte que se ha conformado al interior del congreso del estado, esta iniciativa podría salir antes de que concluya el año 2017, y llamó a las otros grupos parlamentarios a no entorpecer o tratar de sabotear la aprobación de este tipo de propuestas legislativas que buscan dar mayores garantías a los ciudadanos.



“La 73 Legislatura arrancará problemas de raíz de Michoacán, nuestros diputados del PAN ya han presentado iniciativas que han hecho eco en materia de transparencia, se han sentado las bases legales del Sistema Estatal Anticorrupción, además de buscar ciudadanizar los órganos autónomos. Tenemos la visión de lo que requiere Michoacán y no bajaremos la guardia hasta lograrlo”, finalizó José Manuel Hinojosa Pérez, líder de Acción Nacional en el estado.

FG