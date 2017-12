Por: Ibeth Cruz/@ibethcrux

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Michoacán se ha convertido en una ruta migratoria para los centroamericanos de los cuales son localizados mensualmente un promedio de 10 personas, según lo referido por Irma Murrieta Murrieta, encargada de Pastoral de Movilidad Humana en la Asociación Cáritas Diocesana de Morelia.

En entrevista, la encargada de llevar apoyo al sector migratorio apuntó que al realizar su ruta para migrar al país del norte, los centroamericanos cruzan por el estado y se encuentran con el crimen organizado quien los secuestran, los estafa y en ocasiones les quita la vida.

“Los engañan y los meten a la “hielera” como dicen ellos y ahí los tienen antes de cruzarlos y luego los cruzan con engaños porque ahí mismo está la migra y pues obviamente los atrapan y los llevan a la cárcel, para luego regresar de nuevo, entonces es un ir y venir.

Ellos dicen que son grupos delictivos los que están en contrato con el “coyote” para tenerlos ahí y estafarlos”.

En su mayoría los migrantes que cruzan por el estado para llegar a Estados Unidos son originarios de Honduras, siendo más hombres y adolescentes, aunque de cada decena de migrantes que son encontrados en el territorio michoacano por mes, una de ellos es mujer.

Es por ellos que la Arquidiócesis de Morelia a través de la Asociación Cáritas decidió signar un convenio con el Gobierno del Estado mediante la Secretaría del Migrante con la finalidad de dar apoyo espiritual y económico a través de los programas que maneja esta dependencia.

Lo anterior se realizó en el marco del inicio de la Semana del Migrante Michoacano que anualmente es celebrado por la autoridad estatal, quien dijo que los centroamericanos que llegan al estado en busca del sueño estadounidense llegan a ser localizados con mayor

presencia en los municipios de La Piedad, Zamora y Ecuandureo.

“Morelia no es una ruta tradicional de tránsito, pero cada día es una ruta alterna que utilizan más nuestros hermanos centroamericanos y en los cruceros hay gente hondureña y hay que estar listos para ver cómo podemos ayudarles cuando estén aquí porque no vienen normalmente a quedarse aquí y hay que dejar también en claro que la Policía de Michoacán no debe y no puede hacer labor migratoria”, concluyó.