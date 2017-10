Morelia, Michoacán (Boletín).- Así lo reiteró esta tarde noche el dirigente estatal de la Comisión Reguladora de Transporte (CRT) José Trinidad Martínez Pasalagua, luego de que en los medios de comunicación fue publicado el anuncio de que este 4 de octubre inicia operaciones esta empresa en Morelia y despachará en conocido hotel de la ciudad.

Uber no tiene concesión para ofrecer un servicio público de transporte, apuntó Martínez Pasalagua al precisar que el servicio que ofrece Uber es “pirata” y comentó que ojalá la autoridad responsable del transporte en Michoacán (COCOTRA), no esté en contubernio con esta empresa.

No ofrecen ninguna seguridad al usuario, abundó el dirigente transportista al señalar que Uber es una empresa de capitales financieros norteamericanos que se ha planteado, internacionalmente, concentrar el mercado del transporte de pasajeros al margen de las leyes pero en Michoacán no pasará, destacó.

SON “PIRATAS MODERNOS”

Martínez Pasalagua, recordó al respecto que el pasado 20 de julio del presente año, los transportistas de la CRT hicieron un llamado que hoy reiteran…

A los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y a los transportistas, les hacemos un llamado para que no permitamos que extranjeros oferten en Michoacán el servicio de Uber…, esperamos su apoyo…

No, no son consignas del magisterio o de la sociedad organizada que ha salido a las calles a reclamar justicia, a solicitar respuesta a sus problemas, o a exigir que su voz sea escuchada…, no, no es eso…, hoy, es la advertencia de los trabajadores del volante que a una sola voz mantienen la consigna de que…, EN MICHOACÁN… LAS UBER NO PASARÁN…., son los PIRATAS MODERNOS.

Luego de que hombres del volante de la CRT se sumaron al FRENTE NACIONAL TAXISTA, juntos elevaron la voz para señalar que en Michoacán las empresa Uber y Cabify no pasarán.

Resulta inconcebible que las autoridades correspondientes hayan permitido la operación de un servicio público de transporte extranjero y con ello en franca competencia desleal, estén atentando contra el trabajo honesto y legal de los transportistas mexicanos.

Además los ponen en riesgo porque los transportistas concesionados –contrario a los Uber-, con la legalidad en la mano van a defender su fuente de empleo por todos los medios posibles.

En esta incongruencia, debe haber responsables de nombre y apellido y solo basta decir que Uber y Cabify entraron a México en 2013…, las autoridades les abrieron la puerta y los recibieron con bombo y platillo y hoy existe constancia de víctimas por violación y el último caso del presunto asesinato de una joven universitaria.

Por ello cabe destacar de manera textual lo que advirtió el investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Mario Melgar en un reportaje de “sin embargo”…, “la innovación es justamente que los particulares fuera del gobierno y las autoridades, llegaran a una especie de pacto entre ellos y es ya, una reforma estructural de transporte, por lo que considera que hay muchos otros servicio en el que los particulares podrían ponerse de acuerdo y dejar atrás a las autoridades”.

Y en este sentido cabe recordar lo que nos dice la Ley de Inversión Extranjera en su artículo 6, fracción 1: “las actividades económicas y sociedades que se mencionan a continuación, están reservadas de manera exclusiva a mexicanos o a sociedades mexicanas con cláusula de exclusión de extranjeros:

Transporte terrestre nacional de pasajeros. Turismo y carga sin incluir los servicios de mensajería y paquetería.

No obstante, le han permitido a extranjeros, ofrecer el servicio y con impunidad permitirle al vicepresidente de Política y Estrategia de la empresa Uber de Estados Unidos, David Plouffe que promueva abiertamente el servicio de transporte que se está extendiendo en diferentes entidades federativas mexicanas con la aplicación digital de su propietario Travis Kalanick.

Por eso reiteramos que en Michoacán no pasará y desde ahora les reiteramos el llamado a los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial así como a la SCT-delegación Michoacán, a los empresarios y a quienes al margen de la ley están operando unidades Uber, a abstenerse de ofrecer el servicio porque hoy es una llamada pero mañana quienes se vean afectados, actuarán de diferente manera en contra de los “piratas modernos”.