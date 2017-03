Guadalajara, Jalisco (MiMorelia.com/Redacción).- Este jueves México inicia su participación en el Clásico Mundial de Beisbol, y el encargado de abrir ante Italia es el pitcher michoacano Yovani Gallardo.

El actual jugador de los Marineros de Seattle de la Major League Baseball (MLB), nació en Penjamillo, Michoacán el 27 de febrero de 1986 y será la primera ocasión que participará de manera profesional en su país.

Podrá hacerlo ante sus familiares a partir de las 20:00 horas en el Estadio de los Charros de Jalisco, a unos 200 kilómetros de la localidad que lo vio nacer. A muchos no los conoce, ya que salió hacia Estados Unidos cuando tenía cuatro años de edad, y junto a sus padres y dos hermanos se estableció en el área de Forth Worth, Texas. Su papá Jorge Gallardo era soldador y decidieron buscar fortuna en la Unión Americana.

“Seguramente de Texas me van a acompañar mi esposa y mis hijos. Mi papá no puede faltar, está muy emocionado y más familia de Texas que va a hacer el viaje, como mis hermanas y hermanos. Tengo familia en Guadalajara, pero no conozco. Fui cuando tenía dos o tres años y junto a ellos seguro se van a sumar los de Michoacán, pues queda muy cerca”, señaló el beisbolista a El Universal.

A Yovani le fue bien en el vecino país. Se aficionó al Rey de los Deportes y fue seleccionado por los Cerveceros de Milwaukee de la MLB, con quienes debutó en el 2007, a los 21 años de edad. Después pasó a los Rangers de Texas en 2015, la temporada pasada militó con los Orioles de Baltimore y ahora debitará con Seattle.

Es el tercer pitcher mexicano con más victorias en el considerado mejor beisbol del mundo, al llevar hasta el momento 108 partidos ganados, sólo abajo de Esteban Loaiza, que consiguió 126, y del histórico Fernando Valenzuela, quien obtuvo 173.

Gallardo ya intervino en un Mundial de Beisbol en la edición de 2013. De hecho conquistó la única victoria del equipo al derrotar a Estados Unidos y hoy espera repetir dentro del Grupo D con sede en Guadalajara, donde también se encuentran Puerto Rico, a quienes se medirán el sábado con Miguel Ángel González como abridor, y República Dominica, su rival del próximo domingo, con Luis Mendoza en la lomita.

Este mundial se realiza en distintas sedes: Japón, Corea del Sur, México y Estados Unidos, y finalizará el próximo 22 de marzo.

La escuadra mexicana, dirigida por Édgar González, tiene entre sus filas a varios jugadores con experiencia en grandes ligas, como Sergio Romo, Joaquín Soria, Oliver Pérez, Adrián González, Fernando Salas, Luis Alfonso Cruz, y otros como Luis Urías, Sebastián Valle, Luis Juárez y Esteban Quiroz, por lo cual confían avanzar a la siguiente fase.