Por: Juan Carlos Martínez Samaguey/@MrtinezSmaguey

Estados Unidos (MiMorelia.com).- Migrantes en Estados Unidos han emprendido una iniciativa para demostrar al presidente de los Estados Unidos como sería los días sin ellos.

Tras los anuncios del mandatario Donald Trump de construir un muro antimigrante, así como las políticas en contra de los musulmanes y mexicanos, en redes sociales ha empezado a cobrar fuerza la campaña denominada “Un día sin inmigrante”.

En dicho llamado se hace una invitación a los inmigrantes que radican en la Unión Americana (ya sean indocumentados, residentes o ciudadanos), a que el 16 de febrero de este año las personas se unan para demostrar que sí son necesarios para que Estados Unidos se mueva en diversos ámbitos como el económico.

Convidaron a “no ir a trabajar, no abrir nuestros negocios, no comprar en tiendas o por internet, no comer en restaurantes, no comprar gasolina, no ir a clases, no mandar a nuestros hijos a la escuela”.

En diversos muros se ha empezado a colgar una imagen con los textos íntegros que se rescataron para esta nota, asimismo, el gráfico se ha compartido cientos de veces y replicado en perfiles de usuarios que radican en el vecino país del norte.

Por último, lanzaron un mensaje a Trump que reza así: “Señor presidente, sin nosotros y sin nuestro aporte este país se paraliza”.