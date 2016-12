Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).-Bad Moms fue una de esas películas que se consideraba mala aún antes de su estreno, una comedia protagonizada por Mila Kunis, Kristen Bell y Kathryn Hahn en la que tres mujeres son presionadas por el estereotipo de las madres perfectas, liderado por tres mujeres, muy al estilo de mean girls.

Lo que nadie esperó fue que la cinta recaudara cerca de 180 millones de dólares. Por lo que el estudio acaba de aprobar una secuela de esta historia. Son pocos los detalles sobre Bad Moms 2, lo que sí sabemos es que Kunis, Bell y Hahn regresarán para ser parte de esta secuela.

Get ready. It's about to get festive as a mother. A BAD MOMS CHRISTMAS coming for ya winter 2017! #BadMomsXmas pic.twitter.com/JAkR1EXrTz

— Kristen Bell (@IMKristenBell) December 24, 2016