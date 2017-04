San Cristobal de las Casas, Chiapas (MiMorelia.com/Redacción).- Habitantes de San Cristobal de las Casas, Chiapas, amagaron con no pagar os recibos de luz a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) hasta que tengan tarifas justas, así lo señalaron representantes de 13 mil usuarios de 52 colonias de la zona norte de la ciudad, en su mayoría indígenas.

A través de un documento leído por Maximiliano Pérez López, presidente de la Coordinación de Barrios, Colonias, Fraccionamientos y Fotógrafos de la Zona Norte, señalaron que los habitantes están “en la mejor disposición de pagar el servicio de energía eléctrica siempre y cuando sean tarifas justas”.

Asimismo señalaron que desde inicios del año la tarifa en la zona registró un aumento de hasta 300 por ciento, por lo que se acordó no pagar el recibo hasta que se regularice la tarifa y es que subrayaron, Chiapas es uno de los principales generadores de energía

“Mientras no se dé la negociación y no lleguemos a acuerdo no se pagará la luz; el tiempo lo pone el gobierno, pues nosotros no llevamos prisa”, advirtió Joaquín García, otro de los directivos.

Apenas el pasado martes marcharon cientos de pobladores en la cabecera del municipio de Motozintla, ubicado en la sierra de Chiapas, y posteriormente señalaron que son alrededor de 13 mil los usuarios que no pagarán el recibo.