Por: Maribel Nieves Aguilar/@Mnievesa

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Para el presidente de la mesa directiva del congreso local, Pascual Sigala Páez, quienes han levantado la mano en favor de líderes ajenos al Partido de la Revolución Democrática sin renunciar al PRD “son desagradecidos”.

En conferencia de prensa destacó que todos los militantes deben ser agradecidos con el partido político en el que participan, pero más aún quienes tienen una función pública.

“Yo he tenido muchos momentos en la función pública, eh ganado elecciones y perdido elecciones y no le corro, defiendo mi partido y no comparto el tener un pie aquí y otro en otro lado”.

Sigala Páez destacó que el Sol Azteca es una de las instituciones políticas más nobles, al recordar que se ha mantenido fuerte y unido pese a las adversidades que ha enfrentado en diferentes etapas.

Mañana viernes, 5 de mayo el PRD conmemorará el 28 aniversario de la fundación del Partido de la Revolución Democrática.

