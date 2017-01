Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/RED 113).- El doctor José Manuel Mireles Valverde, quien fuera líder de las autodefensas de Tepalcatepec, urgió a que le sean practicados estudios médicos que ocupa a la brevedad posible, con lo que solicitó la ayuda del gobierno federal y también del de Michoacán.

Fue a través de un audio que tiene una duración de 6 minutos con 25 segundos, el cual fue difundido por la familia del galeno, que Mireles pidió el respaldo de las autoridades para que los exámenes clínicos que ocupa le sean realizados.

El doctor manifestó que ocupa un Gammagrama que un cardiólogo ordenó le fuera hecho, sin embargo, explicó éste no le ha sido practicado, a pesar de que la Suprema Corte mandó un aviso el 21 de octubre de 2016 al director del penal federal de Hermosillo, Sonora donde le decía que en 24 horas le debían realizar dicho estudio.

Mireles Valverde comentó que el tiempo pasó en la cárcel de Hermosillo y el estudio nunca se le hizo. Narró que ahora está en el Cefereso de Tepic, Nayarit, donde lo visitó una internista que de igual manera pidió que se le hicieran los citados estudios, pero subrayó que éstos no se le han practicado.

Agregó que ha tenido recientemente dos caídas en la estancia donde está y añadió que según los médicos le han dicho que son desvanecimientos por la frecuencia cardíaca baja que tiene.

Platicó que a raíz de las caídas tiene lesiones en la pierna derecha y en la mano izquierda. Es por ello que solicitó a sus abogados o “a quien sea” que lo apoyen para que sea trasladado a un lugar donde le hagan los estudios médicos antes referidos.

Agradeció que en la cárcel federal de Tepic recibe los medicamentos en tiempo y forma y también su alimentación, pero denunció que presiente que existe un bloqueo para que los exámenes clínicos que ocupa le sean realizados.

José Manuel Mireles pidió ayuda para ser trasladado a un penal de Morelia para que sea atendido médicamente de forma adecuada, es por ello que solicitó el apoyo del gobierno federal y de Michoacán: “Es importante que se me preste la atención médica que ocupo o se me traslade al lugar donde sí se me brinde la ayuda que necesito, muchas gracias”.