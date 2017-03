Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Dolores de los Ángeles Nazares Jerónimo, señaló que la mitad de los policías estatales deberá reacreditar la prueba de control de confianza, porque la aprobaron tres años atrás y su validez ya expiró.

En entrevista a medios previa a la “Credencialización, profesionalización, armamento y control de confianza de la policia municipal”, la funcionaria explicó que, de los tres mil 500 elementos que conforman la Policía Michoacán, el 50 por ciento ya aprobó el examen de control y confianza, pero la otra mitad deberá aplicar el examen “de evaluación de control y confianza de permanencia” para seguir en las filas de la policía.

Según expuso, en cuanto a la policía municipal se tienen menores índices de aprobación del examen de control de confianza, ya que de los cinco mil 200 elementos de los 113 municipios, sólo el 30 por ciento ha sido aprobado.

Adicionalmente Nazares Jerónimo reiteró que los policías que no pasen las pruebas deberán ser separados de sus puestos. Sin embargo, reconoció que se han tenido dificultades económicas en ese sentido, porque además de invertir recursos en el examen, posteriormente se deben hacer más gastos en los casos de policías despedidos que acuden al tribunal administrativo y ganan las demandas.

“Tenemos que abogarle al congreso del estado para que reforme la ley, para que los policías despedidos no puedan acudir al tribunal… o que sí acudan pero que el tribunal asuma criterios de que un policía que no es confiable no puede estar en las filas”, manifestó la secretaria ejecutiva.

