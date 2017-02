Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- En apoyo a la economía de los morelianos, este fin de semana la Tesorería habilitará diversos módulos para que la ciudadanía aproveche los últimos días de descuento en el pago del impuesto predial.

El tesorero Alberto Guzmán Díaz informó que todo el mes de febrero se otorgan descuentos que van del 5 por ciento a todos aquellos que se encuentren al corriente del mismo, es decir que hayan realizado el pago 2016 hasta el 31 de diciembre del referido año.

En el caso de los adultos mayores que estén al corriente con este gravamen, que tengan un predio que no sobrepase el valor catastral de 500 mil pesos y paguen en una sola exhibición, recibirán un 20 por ciento de descuento.

Los módulos que estarán abiertos este sábado 25 y domingo 26 de febrero, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, son: Manantiales, ubicado en Circuito Mintizita No. 470 Fracc. Los Manantiales, en donde los trámites disponibles son cuotas mínimas y 20 por ciento a adultos mayores; Nueva España, en Av. Lázaro Cárdenas, No. 2998, Col. Chapultepec Norte y aplica cuotas mínimas; lo mismo en el módulo Auditorio Municipal, que se encuentra en la calle Morelos Sur, No. 1080, Col. Ventura Puente.

Para hacer tan sólo el pago del impuesto predial, los módulos disponibles son: Súper Regalo de Dios, en Carretera Salida a Quiroga, No. 8200; Plaza Capuchinas, en Ortega y Montañez, No. 3189, Col. Centro; San Juan, en Manuel Navarrete, No. 77, esquina con Bartolomé de las Casas; Santa María, en Ramón López Velarde, No. 118; y Vasco de Quiroga, en Obrajeros de Nurio, No. 17, esquina con Madrigal de las Altas Torres, Col. Vasco de Quiroga.

Alberto Guzmán informó que hasta 21 de febrero se han recibido en total 210 millones 237 mil pesos, lo que demuestra una gran respuesta ciudadana a las facilidades que brinda el Ayuntamiento.

Invitó a los contribuyentes a aprovechar estos últimos días, e iniciar el año al corriente con el pago de este impuesto que permite desarrollar más obras y contar con mejores servicios para Morelia.

Lo anterior, lo informó el encargado de las arcas municipales, Alberto Guzmán Díaz, quien precisó que en el mismo periodo pero del año pasado, se recaudaron 191 millones 63 mil 500 pesos, es decir, a la fecha, que existe una diferencia de 19 millones 173 mil 720 pesos en lo que va del 2017, “este aumento se verá reflejado en más y mejores obras y servicios para el municipio”, afirmó.

Detalló que hasta el momento son 194 mil los contribuyentes que han cumplido en tiempo y forma con esta obligación fiscal, de los cuales 189 mil 660 efectuaron el pago por año completo, y el resto de forma bimestral.

“En total son 210 millones 237 mil pesos los obtenidos por el impuesto predial hasta este 21 de febrero, lo que nos indica la gran respuesta ciudadana a las facilidades de pago que brinda el Ayuntamiento a favor de la economía de los morelianos, por lo que exhortamos a que los que faltan de ponerse al corriente aprovechen los últimos días de descuento”, señaló el tesorero municipal.

Recordó que hasta el 28 de febrero se aplicará un 5 por ciento de descuento en este gravamen municipal a todos aquellos ciudadanos que se encuentren al corriente del mismo, es decir que hayan realizado el pago 2016 hasta el 31 de diciembre de ese año.

Insistió que las personas de la tercera edad, que se encuentren al corriente con el predial, y acudan a realizar el pago correspondiente al 2017, teniendo un solo predio que no sobrepase el valor catastral de 500 mil pesos y paguen en una sola exhibición, se les aplicará también un 20 por ciento de descuento en el mismo.

jcms