Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- El exjugador de las Águilas del América y actual guardameta de Chiapas, Moisés Muñoz, sentenció que festejará en caso de que su equipo gane ante el conjunto de Coapa.

“Una victoria siempre hay que festejarla, siempre lo he hecho, creo que una victoria no es faltarle el respeto a nadie, si a mí me anotan gol, la gente de América lo va festejar no porque soy exjugador de América no va a festejarlo, entonces sería una estupidez que no festejara un triunfo contra las Águilas”, expresó el futbolista.

Previo al duelo pendiente de la Jornada 1 que sostendrá la escuadra chiapaneca, Muñoz indicó que por el momento el triunfo es lo único que tiene en mente, ya que no quiere dejar ir más unidades como sucedió el viernes pasado cuando cayeron ante Veracruz por 2-0 en juego correspondiente a la fecha 5.

“Venimos con ganas de revancha, sin duda lo que sucedió el viernes nos dejó dolidos sobre todo porque era un partido sumamente importante para nosotros, duelo directo en tema porcentual, pero ahora tenemos la oportunidad de recuperar estos tres puntos que se presentan en el partido pendiente de la jornada uno pero queremos conseguirlos”.