Ciudad de México (MiMorelia.com/Redacción).- Este martes, el Club América confirmó la salida de cuatro de sus jugadores, se trata de Moisés Muñoz, Ventura Alvarado, Hugo González y Osvaldo Martínez.

El michoacano llegó al nido de Coapa para el Clausura 2012 donde portó el escudo durante 168 partidos, para juntar 15 mil 48 minutos. Muñoz recibió 167 goles en contra y mantuvo en cero la portería americanista en 63 partidos, además marcó un gol en la final del Clausura 2013.

Ganó 2 campeonatos de Liga Mx, y dos campeonatos de Liga de Campeones de Concacaf.

Pese a ser recocido por esto, “Moi” envió un mensaje al decirse convencido de sus ideales. “no me han permitido luchar por un puesto en igualdad de circunstancias y la verdad eso no me parece justo”, dijo.

Otro de los que dejarán de vestir azulcrema es el defensa Ventura Alvarado, quien surgió de las fuerzas básicas del América, jugó con la escuadra 65 partidos en los cuales acumuló 4 mil 184 minutos, y marcó 4 goles.

El también portero, Hugo González es otro de los que se va del América. Este deportista se formó en las fuerzas básicas azulcremas, debutó en el encuentro correspondiente a la jornada 6 del Clausura 2012 en un duelo contra Atlas.

Durante 10 torneos los que González vistió la casaca Águila, en los cuales disputó un total de 3 mil 582 minutos repartidos en 42 encuentros. Cuenta en su haber con 2 títulos de Liga y 2 de Liga de Campeones de Concacaf. Fue titular y obtuvo el reconocimiento como Mejor Portero obtenido en 2016 en contra de Tigres.

Finalmente América también dice adiós al mediocampista paraguayo Osvaldo Martínez, quien llegó como refuerzo en el Clausura 2013, en su primer torneo como americanista, logró el primer título de liga e incluso marcó en la serie de penales en la final contra Cruz Azul.

Martínez vistió la camisa 10 azulcrema durante 10612 minutos, superando así los 150 partidos (153). En 8 torneos fue artífice de 15 goles y asistió en 22 ocasiones. El Paraguayo puede presumir de haber conseguido 4 títulos de Liga Bancomer MX y dos más de Liga de Campeones de Concacaf.