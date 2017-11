Ciudad de México (Rasainforma.com/Redacción).- La cantante Mon Laferte no dudó el momento y decidió confrontar a un periodista mexicano por “preguntas machistas” durante la presentación de su DVD La Trenza.

En el encuentro con medios, el amante de la información cuestionó a la cantante chilena sobre su exitosa carrera y, particularmente, el secreto para que más mujeres la siguieran si “entre ellas mismas se atacan”.

En tono molesto, la intérprete de Tu falta de querer, respondió que se trataba de una pregunta machista por parte del representante de un medio de comunicación.

“Creo que no hay secreto para nada, realmente si tuviéramos un secreto para algo puesta estaría bien cabrón, todos seriamos magos si tuviéramos el secreto de la vida. Tampoco me parece que las mujeres se ataquen, creo que tu comentario es un poco machista”, respondió en un principio.

El comunicador quiso justificar sus palabras, pero Laferte le sugirió: “Mejor que la dejes ahí porque la vas a seguir cagando. De verdad mano, déjala ahí”.

Posteriormente, la cantante apuntó: “¿Sabes lo que pasa? Yo como mujer estoy hasta la madre de que me hagan preguntas pendejas machistas, de verdad. Me harto, porque siempre preguntan ese tipo de cosas, siempre se me va a juzgar más sólo por el hecho de que soy mujer y me va a costar el doble porque soy mujer”.

Tras la respuesta, el salón donde se encontraban se llenó de aplausos ante la respuesta de Mon Laferte con relación al tema del machismo y él éxito de ella como cantante.

ljcr