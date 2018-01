Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Monarcas Morelia ha decidido sumarse a la campaña Juguetón 2018, para llevar regalos este Día de Reyes.

El conjunto canario anunció en sus redes sociales que el próximo 4 de enero realizarán una firma de autógrafos en plaza Fiesta Camelinas, de 4 a 7 de la tarde.

Detalló que a las primeras 500 personas que lleguen y donen un juguete se harán acreedoras a un boleto para su partido contra Puebla.

Asimismo dio a conocer que para poder ingresar a esta firma es necesario llevar un juguete no bélico y que no use pilas.

Trae un juguete y hagamos felices a muchos niños de México. ¡Súmate al @JuguetonAzteca! pic.twitter.com/QSkwyfoa79 — Monarcas Morelia (@FuerzaMonarca) January 2, 2018

