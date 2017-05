Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- Este miércoles, el equipo femenil de Monarcas Morelia comenzará la actividad del Torneo de Copa de la Liga MX frente a Toluca. El Duelo se disputará a las 10:00 horas en las instalaciones de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) en su nueva sede del Estado de México.

El equipo comandado por Verónica Hernández, se encuentra listo para dar lo mejor de sí y de esta manera, buscar su primera victoria del campeonato, que les permita avanzar en la tabla general.

Para el miércoles 4 se disputará la Jornada 2, en este encuentro, Morelia se medirá ante su similar de Pachuca también a las 10:00 horas. Para la Fecha 5 se enfrentarán a las Chivas rayadas de Guadalajara a la misma hora. La final de este certamen se disputará el sábado 6 al medio día.

Esta primer fecha se jugará de la siguiente manera:

Xolos vs. Cruz Azul a las 10:00 horas

Toluca vs. Monarcas a las 10:00 horas

Monterrey vs. América a las 10:00 horas.

Santos vs. Necaxa a las 12:15 horas

Pachuca vs. Chivas a las 12:15 horas

Pumas vs. Tigres a las 12:15 horas.

El calendario de juegos se puede consultar en la página oficial: www.ligafemenil.mx, y seguir la transmisión de dos partidos completamente en vivo, a través del siguiente link: https://livestream.com/accounts/5863520/events/7320933