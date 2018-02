Por: Josimar Lara/@Josimar2188

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Jugadoras de Monarcas Morelia Femenil coincidieron en que el equipo michoacano no está diseñado para ocupar las últimas posiciones de la tabla general de la Liga MX Femenil después de ocho jornadas disputadas y en las que sólo han podido sumar tres puntos, producto de igual número de empates.

Luego de caer de local ante Xolas de Tijuana este fin de semana y que las coloca momentáneamente en el último lugar, la delantera Dalia Molina, quien ha disputado 602 minutos y registra dos goles, aseguró que la posición en la tabla no es acorde al desempeño que han tenido en el campo, por lo que les frustra que no hayan podido ganar en el presente torneo Clausura 2018, en el que hubo tres empates y cinco derrotas.

“Creo que hemos estado haciendo muy buenos partidos, no hemos obtenido los resultados necesarios; Monarcas Femenil no es para estar en el último puesto y lo vamos a demostrar en los siguientes partidos”, subrayó.

A su vez, la defensa Guadalupe Arellano consideró que la mala racha del equipo rojiamarillo en este torneo se debe a que han cometido errores puntuales tanto en la zona baja como en la ofensiva, por lo que solo han tenido seis goles a favor y 21 anotaciones en contra.

“Creo que no estamos manejando correctamente en cuanto a concentración, que no estamos concretando las jugadas de gol; se hacen partidos muy buenos, pero al final no se nos da el resultado positivo; no sé en realidad lo que nos esté pasando, yo las veo a todas con muchas ganas y entrega”, aseveró

La jugadora de 30 años, quien disputó los 14 partidos en el primer semestre y ahora ha participado en seis encuentros, admitió que el equipo se cae mentalmente cada que tienen el marcador adverso, lo que intentarán seguir mejorando para poder salir del bache en el que se encuentran en este segundo torneo de la Liga MX Femenil que disputan en su historia.

“Siento que es más mental, la capacidad hay y la estrategia está, todo se trabaja, sin embargo, no sale, al momento de estar ahí vas con una mentalidad y al final lo haces diferente”, agregó.

