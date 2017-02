Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Monarcas enfrentará en la cancha del Morelos a las Águilas del América, por lo que el ofensivo ecuatoriano, Cristian Penilla, mencionó que obtener los tres puntos ante la afición ‘Rojiamarilla’ será fundamental para las aspiraciones de salvación que existen.

“Sabemos que América es un gran rival, nosotros queremos sacar los puntos aquí de local, esperemos hacer el juego que hicimos contra Tijuana y sacar los puntos que es lo importante. No creo que se trate de una presión, América es unos de los favoritos en México y tiene buen plantel, nosotros haremos lo nuestro, salir a la cancha y buscar las tres unidades”.

El dorsal 14 d la Monarquía está consciente de que el nivel que ha mostrado no es lo que él esperaba, pero confía en que con lo que ha venido aportando en ofensiva pronto encuentre ese futbol que ayude al ‘Equipo de la Fuerza’.

“Es el ritmo futbolístico que he ido teniendo, no inicié el torneo de titular como quería, el ‘Profe’ vio mejor a otro compañero, ahora me estoy poniendo a punto para jugar, a seguir entrenando para tener mayor oportunidad. Me siento listo para el sábado, el ‘Profe’ decide quien juega, si me toca iniciar o en la banca yo estaré a poyando siempre al equipo”.

Para Penilla una victoria ante los de Coapa es sumamente significativo, por ello hay que quedarse con el triunfo en casa.

“Es un partido muy importante, no debemos dejar escapar los puntos, América viene con todo, tenemos que meterle más que ellos, es un encuentro de jerarquía pero necesitamos sacar los puntos sea como sea”.