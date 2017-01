Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- Morelia, ciudad “Patrimonio Cultural de la Humanidad”, será sede de la 2ª fase del Proceso Selectivo Estatal de Atletismo de Olimpiada y Campeonato Nacional Juvenil, a celebrarse del 17 al 19 de febrero, en la pista “Ernesto Canto” del Complejo Deportivo Bicentenario, con la participación de los mejores exponentes en el estado.

Alfonso Martínez Alcázar, alcalde de Morelia, a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMDE), se ha encargado de colocar a la capital del estado como un lugar propicio para el desarrollo de eventos de alta competencia debido a la infraestructura con la que cuenta, y en esta ocasión toca el turno a la disciplina de atletismo por conducto de la Asociación de la especialidad, dirigida por Antonio Berrueta Ferrioli.

La primera etapa del serial se realizó en el municipio de Uruapan a finales del año pasado con una asistencia de más de 200 atletas, por lo que se espera que en Morelia se incremente el número de elementos.

Gustavo Juárez Bedolla, director general del IMDE, en conjunto con Antonio Berrueta Ferrioli, Presidente de la Asociación de Atletismo del Estado de Michoacán, fueron las autoridades que se dieron cita para la presentación del evento.

“Nos sentimos congratulados por recibir esta nueva etapa del serial clasificatorio en nuestras instalaciones, tal como lo encomendó nuestro presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, lo que deberá ir de la mano con resultados contundentes por parte de nuestros atletas que buscan un lugar dentro de la delegación del estado que acudirá a las máximas justas nacionales”, externó el director general del IMDE, Gustavo Juárez Bedolla.

“A diferencia de Uruapan, el proceso en Morelia será de 3 días ya que incluye todas las pruebas de pista y campo por categoría, con la intención de que a raíz de este torneo se conforme la base de la selección michoacana, la cual tendrá alrededor de 70 integrantes”, mencionó el dirigente del atletismo en Michoacán, Antonio Berrueta Ferrioli.

La segunda etapa del selectivo estatal se desarrollará del 17 al 19 de febrero en las instalaciones del Complejo Deportivo Bicentenario, en donde se espera la participación de más de 200 elementos provenientes de los municipios de Zitácuaro, La Piedad, Uruapan, Sahuayo, Maravatío, Pátzcuaro, Áporo, Zamora y Morelia, entre algunos más.

Las categorías incluidas son las mismas que en la fase inicial, es decir, Sub 16, Sub 18 y Sub 21, en ambas ramas.

Las pruebas a disputar son: 100, 200, 400, 800, mil 500, 3 mil, 5 mil y 10 mil metros planos, 100, 110 y 400 metros con vallas, 3 mil metros steeplechase, salto de longitud, altura, triple y con garrocha, lanzamiento de disco, martillo y jabalina, impulso de bala, heptatlón, decatlón y 10 mil metros marcha.

De acuerdo a la convocatoria, los atletas con las dos mejores marcas que hayan cumplido con el mínimo establecido pasarán a formar parte de la selección estatal, en caso de un tercer atleta que también logre un buen resultado, este deberá esperar al ranking nacional para determinar si se integra o no al combinado.

La tercera y última parte del selectivo se contempla en Morelia, a través de una Gala Atlética, pactada del 17 al 19 de marzo próximo.