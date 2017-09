Por: Héctor Jiménez/@Hectorjjmm

Morelia, Michoacán (MiMorelia.com).- La noche de este viernes, miles de morelianos regresaron a los años 60 con “Los grandes del rock“, a cargo de Palito Ortega, Angélica María, César Costa y Enrique Guzmán.

Rondan ya los 75 años de edad, pero decidieron salir juntos en una gira al interior de México con un repertorio de nostalgia de los inicios del Rock and Roll en Latinoamérica.

El primero en el escenario fue Palito Ortega, que se recordó como un muchacho que salía por primera vez de su natal Argentina para tocar en México en el año de 1963.

“Tenía muchas ganas de volver a México y salir un poco al interior”, dijo el cantante, vestido de negro, sosteniendo una rosa blanca que recibió del público para dar paso a Bienvenido amor, Corazón contento, Despeinada y una de sus pocas canciones de desamor: Prometimos no llorar.

Angélica María no se guardó su opinión del tono blanco de la música de la época: “¡Ay! la verdad qué canciones tan babosas”, señaló la cantante y actriz que lucía un vestido rojo. Sin embargo, demostró que todavía puede con un amplio repertorio que fue desde el rock and roll, hasta el ‘a go go’ y las baladas dramáticas.

El público respondió coreando las canciones en sus puntos más altos. “Los adoro“, dijo la artista, quien próximamente dará vida a uno de los personajes de la película Coco de Disney Pixar.

César Costa llegó al escenario como uno de los favoritos del público vestido rigurosamente de negro, pero se puso un suéter con grecas para recordar los inicios de su carrera.

De acuerdo con medios nacionales, el protagonista de la serie “Papá Soltero” llegó a tener hasta mil 500 suéteres, pero ahora sólo le quedan unas cuantas decenas porque el resto los ha regalado a subastas para obras de caridad.

El cantante eligió uno de los momentos más altos de la noche para cantar en su idioma original I did it my way (A mi manera), la canción de Paul Anka popularizada por Frank Sinatra.

Costa se encontró en Morelia con un público de miles de “rokanroleros” como él mismo se refirió a las señoras y señores a los que llegar a la tercera edad no les impidió de disfrutar una noche de regreso a la década de los 60.

Su edad no fue impedimento para que aplaudieran, corearan y gritaran con cada una de las canciones; incluso se pararon a bailar con Rock around the clock (rock al compás del reloj) de Chuck Berry que, de acuerdo con César Costa, fue la canción que inició “todo este relajo” llamado rock and roll.

