Morelia, Michoacán (MiMorelia.com/Redacción).- El astronauta estadounidense John Young falleció este sábado a los 87 años por razones aún desconocidas en California, noticia que dio a conocer la NASA.

We’re saddened by the loss of astronaut John Young, who was 87. Young flew twice to the Moon, walked on its surface & flew the first Space Shuttle mission. He went to space six times in the Gemini, Apollo & Space Shuttle programs. pic.twitter.com/l4nSwUCMIq — NASA (@NASA) 6 de enero de 2018



Young trabajó por más de 42 años en la NASA, convirtiéndose en el hombre con la carrera más larga de un astronauta, donde comenzó a los 32 años de edad. Piloteo y comandó cuatro diferentes tipos de naves espaciales: las cápsulas Gemini, el módulo de mando y servicio del Apolo 10, Apolo 16 y los transbordadores espaciales STS-1 y STS-9.

En 1972 Young se convirtió en el noveno hombre en pisar la Luna y nueve años después inauguró el programa del Transbordador Espacial; a lo largo de su carrera como astronauta realizó seis vuelos espaciales.

Se jubiló en 2004, tras ser considerado “un pionero de la exploración espacial” por la agencia espacial, algunos colegas expresaron sus condolencias a través de Twitter, así como el expresidente George H.W. Bush.

Saddened for the loss of former astronaut colleague John Young – the astronauts’ astronaut, a true legend. Fair winds and following seas, Captain. #RIP pic.twitter.com/cn79DctK6C — Scott Kelly (@StationCDRKelly) 6 de enero de 2018

Rest In Peace John Young. You were one of my heroes as an astronaut and explorer and your passion for space will be missed. pic.twitter.com/yu4xUhLWE4 — Terry Virts (@AstroTerry) 6 de enero de 2018

Statement by President @GeorgeHWBush on the passing of astronaut John Young, who died last night at the age of 87. cc: @NASA pic.twitter.com/5rJm3s9tJr — Jim McGrath (@jgm41) 6 de enero de 2018

