Estados Unidos (Rasainforma.com/Redacción).- Hugh Hefner, fundador de la revista para caballeros Playboy, murió este miércoles a la edad de 91 años, informó la publicación a través de sus redes sociales.

En un tuit, la “revista del conejito” señaló que su icónico director, fundador y principal promotor falleció debido a causas naturales en su mansión de Los Ángeles, California.

American Icon and Playboy Founder, Hugh M. Hefner passed away today. He was 91. #RIPHef pic.twitter.com/tCLa2iNXa4

— Playboy (@Playboy) 28 de septiembre de 2017